5-9 Русский язык 5 баллов Спиши, вставь пропущенные буквы. Охарактеризуй предложения по наличию главных и второстепенных членов. 1. Конец мая. В поле еще прохладно. Подул ветер. 2. Ветер поднял с крыши листья и понес их к реке ...
Русский язык
5-9 Русский язык 5 баллов Спиши, вставь пропущенные буквы. Охарактеризуй предложения по наличию главных и второстепенных членов. 1. Конец мая. В поле еще прохладно. Подул ветер. 2. Ветер поднял с крыши листья и понес их к реке вместе с перелетными птицами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конец мая. В поле еще прохладно. Подул ветер. Предложения состоят только из главных членов. Ветер поднял с крыши листья и понес их к реке вместе с перелетными птицами. Предложения состоят из главных и второстепенных членов.
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