Берилген создерден торт сойлем құрап жазу, тиісті тыныс белгілерін қою
Қазақ тiлi
Берилген создерден торт сойлем құрап жазу, тиісті тыныс белгілерін қою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арыстаннын толи не? кандай таза ауа! балалар кардан аккала жасад, алия китапханага барды ма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало. - Какое это предложение сложное или прост...
Русский язык
5-9 Русский язык 5 баллов Спиши, вставь пропущенные буквы. Охарактеризуй предложения по наличию главных и второстепенных членов. 1. Конец мая. В по...