Написать сообщение на тему "Богатство и разнообразие лексики русского языка"

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Русский язык - один из самых богатых языков мира. (Недаром о нём говорят «великий, могучий»! ) Активный словарь современного человека включает в среднем 7 - 13 тысяч слов. Но о богатстве языка судят не только по количеству слов. Лексику русского языка обогащают многозначные слова, омонимы, антонимы, синонимы, паронимы, фразеологизмы, а также пласты слов, представляющие историю развития нашего языка, - архаизмы, историзмы, неологизмы. Многозначные слова Наличие у многих слов русского языка не одного, а нескольких значений составляет богатство речи и позволяет использовать эту особенность как средство изобразительности. Вот некоторые примеры многозначных слов: лист (клена) - лист (картона) ; глухой (старик) - глухая (стена) ; ручка (ребенка) - ручка (двери) ; резать (ножом) - резать (студентов на экзамене) ; идет (человек) - идет (фильм) - идет! (в значении "согласен"). Разные значения могут иметь слова, обозначающие отвлеченные понятия, в разных сочетаниях. Например, слово абсолютный может обозначать: 1)"безотносительный, взятый сам по себе" (абсолютная истина) ; 2)"полный, безусловный" (абсолютный покой) ; 3)"неограниченный" (абсолютная монархия) . Стилистическое использование многозначности основано на возможности употребления слов не только в прямом, но и в переносном значении: Танки утюжили окопы противника (ср. : утюжить простыни) . Некоторые слова могут употребляться с разным значением в различных стилях речи. Например: слово переизбрать в книжной речи обозначает "избрать вторично, заново", а в разговорной - со значением "заменить кого-либо". Омонимы Омонимы (от греч. homos - "одинаковый" и omyna - "имя") - это слова, которые одинаково произносятся, но обозначают различные, никак не связанные между собой понятия: ключ ("источник") - ключ ("для отпирания замка") - ключ ("к шифру"); коса ("орудие") - коса ("волосы") - коса ("вид отмели или полуострова"). Существуют разные виды омонимов. Омонимами являются слова, которые одинаково звучат, но по-разному пишутся: труд - трут, лук - луг. К омонимам относят слова, которые звучат по-разному, но пишутся одинаково: мука - мука, парить - парить, замок - замок. Иногда на почве омонимии возникает двусмысленность: Побывать на дне науки. (День науки или дно науки? ) К вечеру все будет готово. (Вечерние часы или вечернее представление? ) Авторы сознательно используют омонимы в каламбурах: Взять жену без состояния я в состоянии; "Защитник вольности и прав в сем случае совсем не прав" (А. С. Пушкин) . Омонимы придают особую стилистическую выразительность пословицам и поговоркам: Каков ни есть, а хочет есть; На мирной ниве и на поле брани умей командовать без брани. Антонимы Антонимы (от греч. anti - "против" и onyma - "имя") - это разные по звучанию слова, которые выражают противоположные, но соотносительные друг с другом понятия: свет - мрак, жар - холод, говорить - молчать. Антонимы бывают разнокоренные: любовь - ненависть, юг - север и однокоренные: приход - уход, правда - неправда. Антонимы употребляются как выразительное средство для создания контраста. Многие пословицы и поговорки содержат антонимы: Сытый голодного не разумеет; Худой мир лучше доброй ссоры. Явление антонимии используется также в качестве особого стилистического приема - соединения несоединимого: начало конца, оптимистическая трагедия, горячий снег, плохой хороший человек. Это излюбленный прием публицистов при создании или заглавий статей, очерков: Дорогая дешевизна; Холода - сезон жаркий; Большие беды малого предприятия. Специфика русского языкового мышления заключается в том, что экспрессивное в нем преобладает над рациональным. Ну, и так далее в этом духе...