Упростите выражение (1/x^-1) * (1/x^-4) , найдите его значение при c = -2
Алгебра
Упростите выражение (1/x^-1) * (1/x^-4) , найдите его значение при c = -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/x^-1) * (1/x^-4)= 1/(x^-1*x^-4)= 1/x^-5 при -2=1.(-2^-5)=-32
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