В записи двузначного числа единиц в два раза больше, чем десятков. Если к этому числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами. Найдите это число.
Математика
В записи двузначного числа единиц в два раза больше, чем десятков. Если к этому числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами. Найдите это число.
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Гость:
Ответ 48 если к этому числу прибавить 36 то получим 84
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