Английский 5 класс задание номер 19

Английский язык
Английский 5 класс задание номер 19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автора учебника хотя бы сказала....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write a story about a flower/flowers at your school, но вы можете написать про свой класс)
Ответить
Алгебра
Подставьте вместо символа * такое число, чтобы графики заданных линейных функций ??ыли параллельны: y= 4x - 1 и y= *x + 11
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с этими словосочетаниями:лучи солнца,опушка леса,жители города,собрание класса,библиотека школы. очень надо помогите пожл
Ответить
Математика
В записи двузначного числа единиц в два раза больше, чем десятков. Если к этому числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами....
Ответить
Қазақ тiлi
Берилген создерден торт сойлем құрап жазу, тиісті тыныс белгілерін қою
Ответить