Угол AOB равен 87 градусам.Внутри данного угла проведен луч OC.Найдите градусную меру угла AOC,если угол BOC=52 градуса.
Математика
Угол AOB равен 87 градусам.Внутри данного угла проведен луч OC.Найдите градусную меру угла AOC,если угол BOC=52 градуса.
Ответ(ы) на вопрос:
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87гр. - 52гр. = 35гр. -угол AOC Ответ: 35 градусов
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