Угол AOB равен 87 градусов внутри данного угла проведен луч ос Найдите градусную меру угла АОВ если BOC равен 52 градусов Начертите в тетради рисунок По условию задачи
Математика
Угол AOB равен 87 градусов внутри данного угла проведен луч ос Найдите градусную меру угла АОВ если BOC равен 52 градусов Начертите в тетради рисунок По условию задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AOC = 35; AOB = 87; BOC = 52.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу во дворце трех толстяков привезли 3 тонн 426 килограмм муки ??а приготовление тортов израсходовали 1/3часть всей муки,а оста...
Биология
Математика
Математика