Угол AOB равен 87 градусов внутри данного угла проведен луч ос Найдите градусную меру угла АОВ если BOC равен 52 градусов Начертите в тетради рисунок По условию задачи

Математика

Угол AOB равен 87 градусов внутри данного угла проведен луч ос Найдите градусную меру угла АОВ если BOC равен 52 градусов Начертите в тетради рисунок По условию задачи

Автор: Гость