Угол AOB равен 87 градусов внутри данного угла проведен луч ос Найдите градусную меру угла АОВ если BOC равен 52 градусов Начертите в тетради рисунок По условию задачи

Математика
Угол AOB равен 87 градусов внутри данного угла проведен луч ос Найдите градусную меру угла АОВ если BOC равен 52 градусов Начертите в тетради рисунок По условию задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AOC = 35; AOB = 87; BOC = 52.
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