Составьте цепь молекул ДНГ: АТГ, ГЦЦ, ТАГ, ГЦЦ, ГТА. И объясните как их составляют?

Биология
Составьте цепь молекул ДНГ: АТГ, ГЦЦ, ТАГ, ГЦЦ, ГТА. И объясните как их составляют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По принципу связи 4 азотистых оснований, таких как: Аденин с Темином, а Цитозин с Гуанином. следовательно: 1)АТГ-ЦАТ 2)ГЦЦ-ГАТ 3)ТАГ-ЦАТ 4)ГЦТ-АТЦ 5)ГТА-ТЦГ
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