Составьте цепь молекул ДНГ: АТГ, ГЦЦ, ТАГ, ГЦЦ, ГТА. И объясните как их составляют?
Биология
Составьте цепь молекул ДНГ: АТГ, ГЦЦ, ТАГ, ГЦЦ, ГТА. И объясните как их составляют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По принципу связи 4 азотистых оснований, таких как: Аденин с Темином, а Цитозин с Гуанином. следовательно: 1)АТГ-ЦАТ 2)ГЦЦ-ГАТ 3)ТАГ-ЦАТ 4)ГЦТ-АТЦ 5)ГТА-ТЦГ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Другие предметы
Условие: В большом теннисе во время тренировочных игр сначала выполняет одну подачу первый игрок, потом две подачи второй, потом две подачи первы...