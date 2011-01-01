Помогите решить задачу во дворце трех толстяков привезли 3 тонн 426 килограмм муки ??а приготовление тортов израсходовали 1/3часть всей муки,а остальную муку поделили поровну. Из одной части приготовили пироги с дичью, а из дру...
Математика
Помогите решить задачу во дворце трех толстяков привезли 3 тонн 426 килограмм муки ??а приготовление тортов израсходовали 1/3часть всей муки,а остальную муку поделили поровну. Из одной части приготовили пироги с дичью, а из другой - пирожные. Сколько килонраммов муки израсходовали на пироги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3426:3*1=1142 кг- израсходовали на торты. 2)2284:2=1142 кг- на пироги(1т. 142кг.)
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