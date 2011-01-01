Помогите решить задачу во дворце трех толстяков привезли 3 тонн 426 килограмм муки ??а приготовление тортов израсходовали 1/3часть всей муки,а остальную муку поделили поровну. Из одной части приготовили пироги с дичью, а из дру...

Математика

Помогите решить задачу во дворце трех толстяков привезли 3 тонн 426 килограмм муки ??а приготовление тортов израсходовали 1/3часть всей муки,а остальную муку поделили поровну. Из одной части приготовили пироги с дичью, а из другой - пирожные. Сколько килонраммов муки израсходовали на пироги?

Автор: Гость