Угол между падающим и отрожающим лучами 120 .Определите угол отрадения ?
Физика
Угол между падающим и отрожающим лучами 120 .Определите угол отрадения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол отражения равен 120:2=60 градусов
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