Угрозы, возникшие в результате французской революции для общества

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Крайне истощенная государственная казна,обремененная громадными долгами,непомерное налоговое бремя лежащее тяжким грузом на среднем и низшем классе на фоне обширных привилегий дворянства и духовенства,злоупотребление административных органов,которые погрязли в бюрократии и коррупции,все это вместе и привело к созданию революционной ситуации. 17 июля 1791 года Учредительное собрание приказало расстрелять демонстрацию граждан Парижа,собравшихся на марсовом поле и требовавших отрешения от власти короля.Открытые контрреволюционные действия привели к расколу третьего сословия и следующему этапу буржуазной революции. Возникновение в августе 1792 года Парижской Коммуны свергло существовавшую тысячу лет французскую монархию и провозгласило создание французской республики. Противоречия между Законодательным собранием и Парижской Коммуной привело к диктатуре якобинцев и революционному террору, который вылился в казнь короля,возникновение Комитета общественного спасения,революционных комитетов по всей стране. Якобинская диктатура закончилась в июле 1794 года контрреволюционным переворотом,что означало конец революции.