Укажи число которий надо увеличит на 4 чтобы получилос24

Математика
Укажи число которий надо увеличит на 4 чтобы получилос24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 - 4= 20 Ответ: 20 - число, которое нужно увеличить на 4 чтобы получить 24 
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