Укажи к какой части речи относятся эти слова. Растёт зелёный кустик дотронешься-у??усит. Пляшет крошка, А всего одна ножка. Маленький рост, Длинный хвост, Серенькая шубка, Остренькие зубки.

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Укажи к какой части речи относятся эти слова. Растёт зелёный кустик дотронешься-у??усит. Пляшет крошка, А всего одна ножка. Маленький рост, Длинный хвост, Серенькая шубка, Остренькие зубки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растёт зелёный(прилагательное) кустик(существ.),    Дотронишься-укусит(глагол)зеленый кустик, который укусит - крапива.                                                                                                                       2) Пляшет (глагол) крошка,   Авсего одна(числительное) ножка(сущ.).(юла)  3)Маленький(прилаг.) рост,      Длинный хвост(сущ),      Серенькая(прилаг) шубка,      Остренькие зубки. мышь -серенькая  с длинным хвостом

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