Укажи к какой части речи относятся эти слова. Растёт зелёный кустик дотронешься-у??усит. Пляшет крошка, А всего одна ножка. Маленький рост, Длинный хвост, Серенькая шубка, Остренькие зубки.
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Укажи к какой части речи относятся эти слова. Растёт зелёный кустик дотронешься-у??усит. Пляшет крошка, А всего одна ножка. Маленький рост, Длинный хвост, Серенькая шубка, Остренькие зубки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растёт зелёный(прилагательное) кустик(существ.), Дотронишься-укусит(глагол)зеленый кустик, который укусит - крапива. 2) Пляшет (глагол) крошка, Авсего одна(числительное) ножка(сущ.).(юла) 3)Маленький(прилаг.) рост, Длинный хвост(сущ), Серенькая(прилаг) шубка, Остренькие зубки. мышь -серенькая с длинным хвостом
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