Укажи к какой части речи относятся эти слова. Растёт зелёный кустик дотронешься-у??усит. Пляшет крошка, А всего одна ножка. Маленький рост, Длинный хвост, Серенькая шубка, Остренькие зубки.

Русский язык

Укажи к какой части речи относятся эти слова. Растёт зелёный кустик дотронешься-у??усит. Пляшет крошка, А всего одна ножка. Маленький рост, Длинный хвост, Серенькая шубка, Остренькие зубки.

Автор: Гость