Укажи на рисунке стадии развитии. муравьев
Окружающий мир
Укажи на рисунке стадии развитии. муравьев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-яйцо, 2 - личинка , 3 - молодняк, 4 - полноценный рабочий муравей(королева)
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