Укажи порядок выполнения действий в выражениях 600×6÷2
Математика
Укажи порядок выполнения действий в выражениях 600×6÷2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала 600×2,потом полученный ответ делишь на 2
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