Укажи род,число и падеж прилагательных: собственном,левой,чистую,сухим,мокром.

Русский язык
Укажи род,число и падеж прилагательных: собственном,левой,чистую,сухим,мокром.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собственном - мужской род, единственное число и предложный падеж. Левой - женский род, единственное число, а падеж может быть любой, нет существительного или предлога, нельзя определить Чистую - женский род, единственное число и винительный падеж Сухим - мужской род, единственное число и творительный падеж Мокром - мужской род, единственное число и предложный падеж.
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