Укажите число имен существительных.Друзья пошли в лес.Вот с сосны упали снежные х??опья .Это прыгнула белка. Тут было дупло зверька. В дупле шишки и грибы.
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Укажите число имен существительных.Друзья пошли в лес.Вот с сосны упали снежные х??опья .Это прыгнула белка. Тут было дупло зверька. В дупле шишки и грибы.
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Гость:
Друзья-множественное число лес-единственное число сосны-множественное число хлопья-множественное число белка-единственное число дупло-единственное число зверька-единственное число дупле-единственное число шишки-множественное число грибы-множественное число
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