Укажите число имен существительных.Друзья пошли в лес.Вот с сосны упали снежные х??опья .Это прыгнула белка. Тут было дупло зверька. В дупле шишки и грибы.

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Укажите число имен существительных.Друзья пошли в лес.Вот с сосны упали снежные х??опья .Это прыгнула белка. Тут было дупло зверька. В дупле шишки и грибы.

Автор: Гость