Пожалуйста помогите где и какие надо поставить знаки препинания? lt;1)Как известн?? увеличение расходов стимулирует рост импорта. 2) Периоды глубокого общественного обновления это как правило периоды глубокого интереса к предш...

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Пожалуйста помогите где и какие надо поставить знаки препинания? lt;1)Как известн?? увеличение расходов стимулирует рост импорта. 2) Периоды глубокого общественного обновления это как правило периоды глубокого интереса к предшествующим завоеваниям мировой политической культуры. 3) Таким образом при составлении документа необходимо учитывать, как он будет восприниматься адресатом. 4) Кроме того в ряде регионов наблюдается увеличение темпов жилищного строительства. 5) Гастроли Русского имперского балета по сведениям агентства lt;Рейтерgt; прошли в Нью-Йорке с большим успехом. 6) С одной стороны в России происходит расширение промышленного производства с другой увеличивается ввоз товаров из-за рубежа.

Автор: Гость