Прочитай внимательно каждую часть текста.Подумай как можно дополнить эти части. Есть лесная примета как Медведь перевернётся на другой бок,так солнце повернёт на лето. Заждались весны звери и птицы.Пошли косолапого сами будит...

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Прочитай внимательно каждую часть текста.Подумай как можно дополнить эти части. Есть лесная примета как Медведь перевернётся на другой бок,так солнце повернёт на лето. Заждались весны звери и птицы.Пошли косолапого сами будить. ... Тут из снега Мышка вдруг высунулась и запищала:"Вы меня попроситн-я его мигом переверну!"юркнула в берлогу... задёргался Медведь,захохотал и перевернулся!Что ни день- солнце выше,светлей, веселей в лесу! Спиши первые две частитекста.Дополни вторую часть текста самостоятельно так чтобы не нарушить общий смысл текста.Подчеркни изученные орфограммы.

Автор: Гость