Для чего изначально появился баскетбольный щит?

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Для чего изначально появился баскетбольный щит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально кидали в корзину для фруктов, интереснее всего чтоб корзина была повыше, а чтоб держалась сделали щиток и к нему прибили корзинку.... потом корзину для фруктов заменили кольцом.
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