Каково давление в море на глубине 800м?
Физика
Каково давление в море на глубине 800м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле p=P*g*h; P-плотность (1030кг/м3); g=10H/кг; h= 800м p=1030кг/м3* 10H/кг* 800м= 8240000 паскаль
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