Каково давление в море на глубине 800м?

Физика
Каково давление в море на глубине 800м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле p=P*g*h; P-плотность (1030кг/м3); g=10H/кг; h= 800м p=1030кг/м3* 10H/кг* 800м= 8240000 паскаль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите где и какие надо поставить знаки препинания? <1)Как известн?? увеличение расходов стимулирует рост импорта. 2) Периоды глу...
Ответить
Биология
Что общего и в чем различия между симбиозом
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример:47836+373×9876÷435618=?
Ответить
Русский язык
Прочитай внимательно каждую часть текста.Подумай как можно дополнить эти части. Есть лесная примета как Медведь перевернётся на другой бок,так солн...
Ответить
Другие предметы
Для чего изначально появился баскетбольный щит?
Ответить