Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) Существуют фразеологизмы-антонимы; 4) К фразеологическим оборотам можно отнести и ...
Русский язык
Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) Существуют фразеологизмы-антонимы; 4) К фразеологическим оборотам можно отнести и поговорки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 утверждение , так как большинство фр можно заменить одним словом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы