Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) Существуют фразеологизмы-антонимы; 4) К фразеологическим оборотам можно отнести и ...

Русский язык
Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) Существуют фразеологизмы-антонимы; 4) К фразеологическим оборотам можно отнести и поговорки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 утверждение , так как большинство фр можно заменить одним словом
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