Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) Существуют фразеологизмы-антонимы; 4) К фразеологическим оборотам можно отнести и ...

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Укажите неправильное утверждение: 1)фразеологизмы придают речи живость и образн??сть; 2)смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 3) Существуют фразеологизмы-антонимы; 4) К фразеологическим оборотам можно отнести и поговорки.

Автор: Гость