Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при оформлении прямой речи 1) Любование, радование зримым - главная услада творчества И.А. Бунина. "Как все прекрасно! - говорит у Бунина один из любимых его персонажей, ...

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Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка при оформлении прямой речи 1) Любование, радование зримым - главная услада творчества И.А. Бунина. "Как все прекрасно! - говорит у Бунина один из любимых его персонажей, глядя на горящую свечку. - Даже этот голубой стеарин!" 2) К.И. Чуковский в книге "Ранний Бунин" отмечает - "Ни у одного поэта нет такого изобилия глаголов, содержащих понятие цвета: чернеть, алеть, розоветь, сереть, зеленеть." 3) "Только бы видеть тебя, умирающий в золоте месяц, золотом блещущий снег; легкие тени берез", - писал И.А. Бунин в одном из ранних стихотворений. 4) "Дороже всех красок для Бунина - синяя: в деревне так чиста и безгранична лазурь. У него даже молоко голубое, даже вороны - синие", - удивляется К.И. Чуковский.

Автор: Гость