Укажите особенности военной организации Крымского хонства

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Крымоведение?Держи ответку-Татары очень легко одевались: рубаха из бумажной ткани, шаровары из нанки, сафьяновые сапоги, кожаная шапка, зимой — овчинный тулуп. Вооружение татарина — сабля, лук, колчан с 18 или 20 стрелами, нагайка (вместо шпор). К поясу привешивали нож, кресало для добывания огня, шило с веревочками, нитками и ремешками, 10-12 метров кожаной сыромятной веревки для связывания невольников. Кроме того каждый десяток татар брал с собой котел для варки мяса и небольшой барабанчик на луку седла. Каждый татарин имел свирель, чтобы при необходимости созывать товарищей. Знатные и богатые татары запасались кольчугами, очень ценными и редкими у татар