Чем является замок для феодала ?
История
Чем является замок для феодала ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замком ну или домом может
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