Чем является замок для феодала ?

История
Чем является замок для феодала ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замком ну или домом может
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