Каковы причины обвалов

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Каковы причины обвалов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обвалов чего? Если зданий то это из за их старости из за того что они долго стоят. А если гор то от веса. а вообще какого хера задовать вопрос который я не поняла я не могу на него ответить из за тебя у меня депрессия начнётся .
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