Какая главная нефтяная база у России?
География
Какая главная нефтяная база у России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная нефтяная база у росии это Западно-Сибирская
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