Героями каких сказок являются животные (А)волшебных (Б) бытовых (В) о животных 10бал??в
Литература
Героями каких сказок являются животные (А)волшебных (Б) бытовых (В) о животных 10бал??в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( В) о животных если герои сказок животные, то конечно (В)
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