Укажите ряд в котором во всех словах пропущена безударная гласная проверяемая уд??рением: А)Пор..дниться,фонарь,к..снуться. Б)К..мментарий,об..ятельный,заг..рать. В)Ш..птать,обв..нение,дог..вор. 2)В каком ряду пропущена одна...

Русский язык
Укажите ряд в котором во всех словах пропущена безударная гласная проверяемая уд??рением: А)Пор..дниться,фонарь,к..снуться. Б)К..мментарий,об..ятельный,заг..рать. В)Ш..птать,обв..нение,дог..вор. 2)В каком ряду пропущена одна и та же буква? А)Акк..рдеонист,отр..слевой,нар..шивающий. В)Пог..релец, предпол..жить,н..веллист. Б)Я..ственно,путеше..ствие,предчу..ствие. 3)Укажите строчку в которой все слова пишутся через дефис. А)Плащ(накидка),написал(таки),выпукло(вогнутый) Б)Полу(правда), каких(либо), северо(восточный) В)Медленно (медленно), потому(то), авиа(модель) 20 баллов! помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Шептать,обвинение,договор. В)Погорелец, предположить,новеллист. А)Плащ-накидка,написал--таки,  выпукло- вогнутый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1.две стороны треугольника равны 8 и 10 см. какие целые значения может принимать тре??ья сторона?
Ответить
Русский язык
Помогите умоляю ну очень
Ответить
Биология
У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой, а черная окраска-над бел??й.Какое расщепление по фенотипу можно ожидать,если скрестить меж...
Ответить
Окружающий мир
Тысячная доля количества грамма веществ в 1 л воды, которую принято обозначать ‰
Ответить
Алгебра
1.выполните умножение А)(3b-2)(4b-2) Б)(6a+x)(2a-3x) В)(c+1)(c^2+3c+2) 2.упростите выражение : -4а^2(2a^3+3)(5-3a^2)=
Ответить