1.две стороны треугольника равны 8 и 10 см. какие целые значения может принимать тре??ья сторона?
Геометрия
1.две стороны треугольника равны 8 и 10 см. какие целые значения может принимать тре??ья сторона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, третья сторона не может быть больше суммы двух других. 10+8=18 , следовательно все числа больше 18 отметаются. Сторона равная 1, тоже не удовлетворяет условию, т.к. 1+8=9, что меньше 10. Следовательно, все целые числа больше одного и до 18 включая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой, а черная окраска-над бел??й.Какое расщепление по фенотипу можно ожидать,если скрестить меж...
Окружающий мир
Алгебра
1.выполните умножение А)(3b-2)(4b-2) Б)(6a+x)(2a-3x) В)(c+1)(c^2+3c+2) 2.упростите выражение : -4а^2(2a^3+3)(5-3a^2)=