1.две стороны треугольника равны 8 и 10 см. какие целые значения может принимать тре??ья сторона?

Геометрия
1.две стороны треугольника равны 8 и 10 см. какие целые значения может принимать тре??ья сторона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, третья сторона не может быть больше суммы двух других. 10+8=18 , следовательно все числа больше 18 отметаются. Сторона равная 1, тоже не удовлетворяет условию, т.к. 1+8=9, что меньше 10. Следовательно, все целые числа больше одного и до 18 включая.
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