Укажите ряд,в котором все имена существительные имеют формы только ед.ч.1)сирень,ж??лезо,женщина;2)дверь,зверь,бегство;3)молоко,темнота,,синева;4)фарфор,конь,лошадь
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Укажите ряд,в котором все имена существительные имеют формы только ед.ч.1)сирень,ж??лезо,женщина;2)дверь,зверь,бегство;3)молоко,темнота,,синева;4)фарфор,конь,лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,это ведь тск легко))Удачи
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