Укажите ряд,в котором все имена существительные имеют формы только ед.ч.1)сирень,ж??лезо,женщина;2)дверь,зверь,бегство;3)молоко,темнота,,синева;4)фарфор,конь,лошадь

Русский язык
Укажите ряд,в котором все имена существительные имеют формы только ед.ч.1)сирень,ж??лезо,женщина;2)дверь,зверь,бегство;3)молоко,темнота,,синева;4)фарфор,конь,лошадь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,это ведь тск легко))Удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В чём измеряется солнечная радиация
Ответить
Русский язык
Подобрать и записать к данным предлогам имена существительные,оподлить их падеж ??ля,над
Ответить
Обществознание
Как Армения борется с продажей оружия массового уничтожения террористам?
Ответить
Литература
Я незнаю что делать если я не читала Леденой остров вот а мне надо написать отзыв по Леденому острову. Помогите пожалуйста.
Ответить
Алгебра
2-ой пример,решите пожалуйста
Ответить