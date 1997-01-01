Укажите род имён прилагательных. Рыхлый снег, душистая кашка, тёплый день, белая ч??йка, сосновая шишка, тёплое молоко, снежный узор, удачная рыбалка, свежий ветер, старое ружьё.
Русский язык
Укажите род имён прилагательных. Рыхлый снег, душистая кашка, тёплый день, белая ч??йка, сосновая шишка, тёплое молоко, снежный узор, удачная рыбалка, свежий ветер, старое ружьё.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)мужской 2)женский 3)мужской 4)жен 5)жен 6)средний 7)муж 8)жен 9)муж 10)средний
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