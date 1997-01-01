Укажите род имён прилагательных. Рыхлый снег, душистая кашка, тёплый день, белая ч??йка, сосновая шишка, тёплое молоко, снежный узор, удачная рыбалка, свежий ветер, старое ружьё.

Русский язык
Укажите род имён прилагательных. Рыхлый снег, душистая кашка, тёплый день, белая ч??йка, сосновая шишка, тёплое молоко, снежный узор, удачная рыбалка, свежий ветер, старое ружьё.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)мужской 2)женский 3)мужской 4)жен 5)жен 6)средний 7)муж 8)жен 9)муж 10)средний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если AB = х м, BC на 2,93 см меньш?? AB, а CD на 4,31 дм больше AB, и упростите его.
Ответить
Қазақ тiлi
Суретке қарап, шағын əңгіме құрап жаз. Пожалуйста срочно!!!
Ответить
Математика
Округлите до тысячных 48,0099 0,19749 0,1997 спасибо
Ответить
Математика
Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если AB = х м, BC на 2,93 см меньш?? AB, а CD на 4,31 дм больше AB, и упростите его.
Ответить
Алгебра
В треугольнике АВС 1,2,3- внутренние углы, а 4,5,6-внешние углы. а)1:2:3=1:2:3, б)5+6=220 градусов. Найти угол 1
Ответить