Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если AB = х м, BC на 2,93 см меньш?? AB, а CD на 4,31 дм больше AB, и упростите его.

Математика

Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если AB = х м, BC на 2,93 см меньш?? AB, а CD на 4,31 дм больше AB, и упростите его.

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