Какая государственная служба организует методы борьбы с эпизоотией и эпитафией?

Биология
Какая государственная служба организует методы борьбы с эпизоотией и эпитафией?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роспотребнадзор (Ветеренары)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите длину дуги окружности радиуса 10 см,если соответствующий центральный угол равен 160 градусов
Ответить
Геометрия
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину её ср??дней линии.
Ответить
Математика
Реши уравнение: (x^2-x) ^2-12(x^2-x) =0
Ответить
Русский язык
Зверь, поднявшись на задние лапы, пошел, отмахивая передние ледяные сучья ельника, преграждавшие дорогу, и громко рявкнул. деепричастийесли есть и ...
Ответить
Математика
Составьте выражение для длины ломаной ABCD,если AB=x,BC на 2,93 см меньше AB,а CD на 4,31 дм бо??ьше AB и упростите его. Помогите пожалуйста.
Ответить