Зверь, поднявшись на задние лапы, пошел, отмахивая передние ледяные сучья ельника, преграждавшие дорогу, и громко рявкнул. деепричастийесли есть и разобрать придложения
Русский язык
Зверь, поднявшись на задние лапы, пошел, отмахивая передние ледяные сучья ельника, преграждавшие дорогу, и громко рявкнул. деепричастийесли есть и разобрать придложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зверь подлеж Поднявшись...лапы прич оборот Пошел сказ Отмахивая..ельника прич об Преграждавшие.. прич об И громко нар Рявкнул сказ Отмахивая... ДО потому,что суффикс Я
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