Найдите длину дуги окружности радиуса 10 см,если соответствующий центральный угол равен 160 градусов
Геометрия
Найдите длину дуги окружности радиуса 10 см,если соответствующий центральный угол равен 160 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуга равна 160 градусам т.к.Центральный угол опирающийся на дугу равен этой дуге
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