На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину её ср??дней линии.
Геометрия
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину её ср??дней линии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если размер клетки 1Х1,то значит можно просто посчитать квадраты горизонтальной средней линии трапеции.Ответ 5.Я знаю ,так как это задание из экзаменационной работы модуля геометрии 1.
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