Реши уравнение: (x^2-x) ^2-12(x^2-x) =0
Математика
Реши уравнение: (x^2-x) ^2-12(x^2-x) =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-x) ²-12(x²-x) =0 (х ²-х)(х²-х-12)=0 х²-х=0 или х²-х-12=0 х(х-1)=0 по т. виета х1+х2=1 х1*х2=-12 х=0 х=1 х=4 х=-3 ответ: х1=-3, х2=0, х3=1, х4=4
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