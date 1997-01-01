Округлите до тысячных 48,0099 0,19749 0,1997 спасибо

Математика
Округлите до тысячных 48,0099 0,19749 0,1997 спасибо
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