Укажите падеж имен прилагательных. чайки лениво качались на волнах

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Укажите падеж имен прилагательных. чайки лениво качались на волнах
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Автор: Гость
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Гость:
Здесь их нету тут есть наречие
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