В треугольнике АВС 1,2,3- внутренние углы, а 4,5,6-внешние углы. а)1:2:3=1:2:3, б)5+6=220 градусов. Найти угол 1

Алгебра
В треугольнике АВС 1,2,3- внутренние углы, а 4,5,6-внешние углы. а)1:2:3=1:2:3, б)5+6=220 градусов. Найти угол 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Складываем отношения углов: 1+2+3=6 Составляем пропорцию: 6=180град.    (т.к. сумма углов треугольника = 180 град.) 1=Х град.       (1 здесь мера угла 1) Отсюда, Х=180 : 6 = 30 (град), т.е. угол 1 = 30 град. Ответ: угол 1 = 30 градусов Б) Сумма внешних углов треугольника, взятых по одному при каждой вершине, равна 360 град. Т.к. углы 5 + 6 = 220 град., то 360 - 220 = 140 (град) - это градусная мера внешнего угла 4 при вершине А. Отсюда, угол 1 = 180 град. - угол 4 = 180 - 140 = 40 (град.) - градусная мера угла 1 (т.к. угол 4 и угол 1 - смежные). Ответ: угол 1 = 40 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рабочим надо отремонтировать 60 км дороги. За первый день они отремонтировали шестую долю дороги , за второй день ---- пятую долю того, что осталос...
Ответить
Английский язык
Перевод слов на английский на столе обезьяны
Ответить
Русский язык
Укажите падеж имен прилагательных. чайки лениво качались на волнах
Ответить
Математика
Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если AB = х м, BC на 2,93 см меньш?? AB, а CD на 4,31 дм больше AB, и упростите его. плизззз
Ответить
Биология
Какая государственная служба организует методы борьбы с эпизоотией и эпитафией?
Ответить