Укажите стихотворный размер И если не навек надежды рок унес, И если есть в очах застывших капля слез- Они растают и прольются а)анапест б)дактиль в)хорей г)ямб
Литература
Укажите стихотворный размер И если не навек надежды рок унес, И если есть в очах застывших капля слез- Они растают и прольются а)анапест б)дактиль в)хорей г)ямб
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Гость:
Я точно знаю это Ямб
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