Укажите стихотворный размер И если не навек надежды рок унес, И если есть в очах застывших капля слез- Они растают и прольются а)анапест б)дактиль в)хорей г)ямб

Литература

Укажите стихотворный размер И если не навек надежды рок унес, И если есть в очах застывших капля слез- Они растают и прольются а)анапест б)дактиль в)хорей г)ямб

Автор: Гость