Укажите все значения X при которых выражение x-2|5x-10+x|x+3 не имеет смысла

Алгебра
Укажите все значения X при которых выражение x-2|5x-10+x|x+3 не имеет смысла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2=1 5х-10х=7 х+3=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение x^2+16=0
Ответить
Биология
Строение промежуточной клетки. помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Определи падеж существительных. Кактусы-самые необычные растения на земле. Они похожи на зеленые пушистые шары, на крохотных морских ежей, на пок...
Ответить
Физика
Велосипедист проехал половину пути со скоростью 10 м/с, а половину оставшегося вре??ени со скоростью 8 м/с, а затем до конца пути он ехал со скорос...
Ответить
Английский язык
Вставить пропущенные слова. Barnes & Noble bookstorts sold f lot of copies of the Harry Potter book in the first ------------ hours. перевести
Ответить