Укажите все значения X при которых выражение x-2|5x-10+x|x+3 не имеет смысла
Алгебра
Укажите все значения X при которых выражение x-2|5x-10+x|x+3 не имеет смысла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2=1 5х-10х=7 х+3=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Определи падеж существительных. Кактусы-самые необычные растения на земле. Они похожи на зеленые пушистые шары, на крохотных морских ежей, на пок...
Физика
Велосипедист проехал половину пути со скоростью 10 м/с, а половину оставшегося вре??ени со скоростью 8 м/с, а затем до конца пути он ехал со скорос...