Строение промежуточной клетки. помогите пожалуйста!
Биология
Строение промежуточной клетки. помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КЛЕТКИ, формируют соединительную ткань между другими тканями или группами клеток
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