Найти все углы параллелограмма , если один из них на 36° меньше второго .

Геометрия
Найти все углы параллелограмма , если один из них на 36° меньше второго .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У паралелограмма углы попарно равны и их сумма равна 360. примем меньший за х, а больший за х+36 составим уравнение х*2+(х+36)*2=360 4х+72=360 4х=288 х=72 это один угол, значит второй - 72+ 36 = 108 Если помогло, пожалуйста, поставьте 5 звезд и нажмите спасибо
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