Велосипедист проехал половину пути со скоростью 10 м/с, а половину оставшегося вре??ени со скоростью 8 м/с, а затем до конца пути он ехал со скоростью 4 м/с. Определить среднюю скорость движения велосипедиста на всем пути.
Физика
Велосипедист проехал половину пути со скоростью 10 м/с, а половину оставшегося вре??ени со скоростью 8 м/с, а затем до конца пути он ехал со скоростью 4 м/с. Определить среднюю скорость движения велосипедиста на всем пути.
Ответ(ы) на вопрос:
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(10+8+4):3=7 1/3 Ответ:средняя скорость 7 1/3
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