Укажите выражение "частное суммы чисел а,b и произведения чисел 8,к" А) ( a+b) ÷(8×k) b) ( a +b)÷8×k c)a+(b÷8)×k d) a+b÷8×k

Математика
Укажите выражение "частное суммы чисел а,b и произведения чисел 8,к" А) ( a+b) ÷(8×k) b) ( a +b)÷8×k c)a+(b÷8)×k d) a+b÷8×k
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Гость:
Правильный ответ А) (a+b):(8k)
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