Улитке нужно было проползти 12 метров.утром до обеда она проползла 12 дм.а после обе??а устала и проползла только 12 см.какое растояние ей осталось проползти

Математика

Улитке нужно было проползти 12 метров.утром до обеда она проползла 12 дм.а после обе??а устала и проползла только 12 см.какое растояние ей осталось проползти

Автор: Гость