Улитке нужно было проползти 12 метров.утром до обеда она проползла 12 дм.а после обе??а устала и проползла только 12 см.какое растояние ей осталось проползти

Математика
Улитке нужно было проползти 12 метров.утром до обеда она проползла 12 дм.а после обе??а устала и проползла только 12 см.какое растояние ей осталось проползти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 дм - 1,2 м 12 см - 0,12 м 12 - 1,2 - 0,12 = 10,68 м
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