Уменьшите в 100 раз: А) 15 кг Б)9,6 В)0,3 Г)0,18 Уменьшите в 100 раз: А)633 кг Б) 15 т В)4,7 к?? Г)0,84 т Уменьшите в 1000 раз А)170 ц Б)7563 кг В)2640 ц Г)0,385 кг

Математика
Уменьшите в 100 раз: А) 15 кг Б)9,6 В)0,3 Г)0,18 Уменьшите в 100 раз: А)633 кг Б) 15 т В)4,7 к?? Г)0,84 т Уменьшите в 1000 раз А)170 ц Б)7563 кг В)2640 ц Г)0,385 кг
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Гость:
A)это надо 15 тысяч разделить на сто будет 150
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